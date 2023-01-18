Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в результаті падіння гвинтокрила у Броварах на Київщині загинули 16 людей, понад два десятки постраждали.

«Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей», повідомив Клименко у фейсбуці.

За його словами, на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

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