Щонайменше 18 активістів були заарештовані останніми днями в містах по всьому Ірану, оскільки влада присікає проведення можливих заходів напередодні річниці смерті Махси Аміні. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода (Радіо Фарда).

22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.

Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.

Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Також були страти.

З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча припускається, що фактична цифра може бути значно вищою. Рівень страт в Ірані різко зріс, особливо на тлі широкомасштабних протестів після смерті Махси Аміні.

…