Щонайменше 103 людини загинули і понад 170 зазнали поранення в результаті двох вибухів, які сталися під час відзначення четвертої річниці загибелі Касема Сулеймані, колишнього командира елітного загону «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції

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