Інтелектуальний смарт-годинник для телефону – 1,47 дюйма, повний сенсорний екран, повідомлення про дзвінки та SMS, керування музикою, спортивний браслет з 100+ спортивними режимами, зарядка через USB, еластичний ремінь з силікону, ідеальний подарунок для чоловіків та жінок

Ємність акумулятора: 190мАг;

Розмір екрану: 1.47inch;

Режим живлення: USB зарядка;

Властивості батареї: літій-полімерний акумулятор;

Бездротова версія: бездротовий зв’язок 5.3;

Матеріал екрана: TFT;

Матеріал ремінця: силікон;

Коефіцієнт екрану (%): 88%;

Версія операційної системи: IOS/Android



Ціна сьогодні: лише 15$

Артикул: 0320525

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