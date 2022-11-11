Європейська комісія запропонувала два плани дій для вирішення ситуації з безпекою, що погіршилася після вторгнення Росії в Україну, щоб зміцнити кіберзахист і дозволити збройним силам швидше та краще пересуватися через кордони, повідомляє агенція Reuters.

Єврокомісія заявила, що російські кібератаки на країни ЄС та їхніх партнерів стали «тривожним дзвінком», потрібні додаткові дії для захисту громадян і збройних сил, а співпраця з НАТО повинна бути активізована.

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«Війна повернулася до наших кордонів, а російська агресія проти України підриває мир і міжнародну систему, засновану на правилах, у всьому світі», – заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на прес-конференції, щоб оголосити про плани.

«Це впливає на нас, і ми повинні адаптувати нашу оборонну політику до цього нового середовища», – додав він.

Окремо генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про зростання загроз у кіберпросторі.

«Я закликаю союзників знову взяти на себе зобов’язання щодо кіберзахисту. Маючи більше грошей, більше досвіду та розширену співпрацю. Це життєво важлива частина нашої колективної оборони, і ми всі в цьому разом», – заявив він.

У червні Литва постраждала від масованої кібератаки. За словами директора Національного центру кібербезпеки Йонаса Скардінскаса, атаки проводилися з Росії. Відповідальність за атаку взяло на себе прокремлівське угруповання Killnet.

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