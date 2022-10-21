Присутність Starlink в Україні виявилася неоціненною не тільки на фронті, але й у відновленні енергетичної та комунікаційної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських ударів. Проте лишаються питання щодо того, наскільки його власник-мільярдер підтримує самі військові зусилля України.

…

ЗА ТЕМОЮ: