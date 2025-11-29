Як олексій арестович – люся зайцева продає своє інфоциганство
Його комунікативний успіх ґрунтується на унікальному поєднанні стилів та психологічних гачків, які створюють у слухача ілюзію контролю та глибокого розуміння.
1. Психологічний якір: Спокій у хаосі (2022)
Під час найважчих місяців 2022 року арестович став національним психотерапевтом.
Стиль: Він завжди випромінював незворушний спокій, сидячи у військовій формі. Він давав «позитивні прогнози» та називав події своїми іменами (хоч і не завжди правдивими).
Результат: Він задовольняв базову потребу людини у безпеці. Коли все навколо руйнувалося, його голос давав відчуття, що “все під контролем, все йде за планом”. Люди готові платити за відчуття безпеки та оптимізму.
2. Створення “Складної картини світу”.
арестович майстерно жонглює термінами з різних сфер:
Військова справа: “глибина оперативного простору”, “тактична пауза”.
Психологія: “нарцисизм”, “емоційний інтелект”, “трансформація особистості”.
Філософія/Теологія: “Євразійство”, “метафізика війни”, посилання на Ніцше або Біблію.
Він зводить ці складні, часто суперечливі, концепції в єдиний, на перший погляд, логічний наратив.
Ефект: Слухач, який не дуже розуміє ці “складні” пояснення, автоматично відчуває себе інтелектуально вищим за пересічного громадянина, який просто дивиться новини. арестович продає не інформацію, а інтелектуальний статус та відчуття власної елітарності.
3. Навички інфоцигана та акторська майстерність
Його досвід актора (в ролі люсі зайцевої) дозволяє йому:
Тримати аудиторію: Завдяки модуляції голосу, міміці та вивіреним паузам.
Впливати на підсвідомість: Він часто використовує маніпулятивні прийоми, щоб вмонтувати в свідомість слухача потрібну емоційну реакцію чи висновок.
Хто є його цільовою аудиторією?
Його заробітки на інфоциганських семінарах свідчать про те, що його аудиторія не є масовою в політичному сенсі, але платоспроможною та інтелектуально активною.
1. Платоспроможний “Інтелектуал”
Демографія: Зрілий середній клас, менеджери, приватні підприємці, IT-фахівці. Люди, які звикли інвестувати у “саморозвиток” та “особистісний ріст”.
Потреба: Вони шукають не просто новини, а інструкції для життя, бізнесу чи ухвалення рішень в умовах невизначеності. Вони готові платити за знання, які, на їхню думку, дадуть їм перевагу.
2. Прихильники “Альтернативної реальності”
Філософія: Люди, які втомилися від “офіційної” української риторики, але не хочуть переходити на відверто проросійські канали.
Стиль: Арестович пропонує їм “золоту середину”: критикує українську владу, але робить це нібито з “патріотичних” чи “реалістичних” позицій. Це ідеальна ніша для тих, хто відчуває себе критично мислячою меншістю.
3. Проросійськомовний електорат (Після 2023).
Після того, як він перейшов в опозицію і почав критикувати українізацію, його аудиторія помітно розширилася за рахунок дискредитованого та розчарованого російськомовного електорату півдня та сходу України, який потребує нового, харизматичного лідера, що говорить про “мир”.
Резюме: #арестович продає не факти, а ефективну ілюзію контролю, впевненості та інтелектуальної переваги. Його аудиторія — це люди, які мають певні гроші і хочуть відчувати себе розумнішими, ніж інші, навіть якщо вони не дуже розуміють зміст його слів є химерною сумішшю маніпуляцій та езотерики.
