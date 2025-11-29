Як олексій арестович – люся зайцева продає своє інфоциганство

​Його комунікативний успіх ґрунтується на унікальному поєднанні стилів та психологічних гачків, які створюють у слухача ілюзію контролю та глибокого розуміння.

​1. Психологічний якір: Спокій у хаосі (2022)

​Під час найважчих місяців 2022 року арестович став національним психотерапевтом.

​Стиль: Він завжди випромінював незворушний спокій, сидячи у військовій формі. Він давав «позитивні прогнози» та називав події своїми іменами (хоч і не завжди правдивими).

​Результат: Він задовольняв базову потребу людини у безпеці. Коли все навколо руйнувалося, його голос давав відчуття, що “все під контролем, все йде за планом”. Люди готові платити за відчуття безпеки та оптимізму.

​2. Створення “Складної картини світу”.

​арестович майстерно жонглює термінами з різних сфер:

Військова справа: “глибина оперативного простору”, “тактична пауза”.

​Психологія: “нарцисизм”, “емоційний інтелект”, “трансформація особистості”.

​Філософія/Теологія: “Євразійство”, “метафізика війни”, посилання на Ніцше або Біблію.

​Він зводить ці складні, часто суперечливі, концепції в єдиний, на перший погляд, логічний наратив.

​Ефект: Слухач, який не дуже розуміє ці “складні” пояснення, автоматично відчуває себе інтелектуально вищим за пересічного громадянина, який просто дивиться новини. арестович продає не інформацію, а інтелектуальний статус та відчуття власної елітарності.

​3. Навички інфоцигана та акторська майстерність

​Його досвід актора (в ролі люсі зайцевої) дозволяє йому:

​Тримати аудиторію: Завдяки модуляції голосу, міміці та вивіреним паузам.

​Впливати на підсвідомість: Він часто використовує маніпулятивні прийоми, щоб вмонтувати в свідомість слухача потрібну емоційну реакцію чи висновок.

​Хто є його цільовою аудиторією?

​Його заробітки на інфоциганських семінарах свідчать про те, що його аудиторія не є масовою в політичному сенсі, але платоспроможною та інтелектуально активною.

​1. Платоспроможний “Інтелектуал”

​Демографія: Зрілий середній клас, менеджери, приватні підприємці, IT-фахівці. Люди, які звикли інвестувати у “саморозвиток” та “особистісний ріст”.

​Потреба: Вони шукають не просто новини, а інструкції для життя, бізнесу чи ухвалення рішень в умовах невизначеності. Вони готові платити за знання, які, на їхню думку, дадуть їм перевагу.

​2. Прихильники “Альтернативної реальності”

​Філософія: Люди, які втомилися від “офіційної” української риторики, але не хочуть переходити на відверто проросійські канали.

​Стиль: Арестович пропонує їм “золоту середину”: критикує українську владу, але робить це нібито з “патріотичних” чи “реалістичних” позицій. Це ідеальна ніша для тих, хто відчуває себе критично мислячою меншістю.

​3. Проросійськомовний електорат (Після 2023).

​Після того, як він перейшов в опозицію і почав критикувати українізацію, його аудиторія помітно розширилася за рахунок дискредитованого та розчарованого російськомовного електорату півдня та сходу України, який потребує нового, харизматичного лідера, що говорить про “мир”.

​Резюме: #арестович продає не факти, а ефективну ілюзію контролю, впевненості та інтелектуальної переваги. Його аудиторія — це люди, які мають певні гроші і хочуть відчувати себе розумнішими, ніж інші, навіть якщо вони не дуже розуміють зміст його слів є химерною сумішшю маніпуляцій та езотерики.

