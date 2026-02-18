Історія “дружби”: Як путін “купив” лояльність хабаду і берл лазара.

​У 90-ті роки єврейське життя в росії контролював Російський єврейський конгрес (РЕК) на чолі з олігархом Володимиром Гусинським. Гусинський мав власні медіа (НТВ) і не боявся критикувати путіна за війну в Чечні та затискання свобод.

​Коли путін прийшов до влади, йому потрібно було розгромити Гусинського, але зробити це так, щоб на Заході його не звинуватили в антисемітизмі.

​Рішення: Кремль зробив ставку на хабад і берл лазара.

​Результат: Гусинського видавили з країни, а берл лазар, який приїхав з Італії і тоді майже не розмовляв російською, отримав громадянство рф за два тижні (за особистим розпорядженням путіна) і став “Головним рабином росії”, хоча більшість громад тоді його не обирала.

