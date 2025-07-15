Шкільні золоті медалі УРСР 80-х років є цікавим елементом історії радянської освіти та культури. Вони символізували високі академічні досягнення та були предметом гордості для випускників.

Офіційна назва медалі “За відмінні успіхи у навчанні, праці та за зразкову поведінку”.

Мета: Відзначення випускників середніх загальноосвітніх шкіл, які продемонстрували виняткові знання та поведінку протягом усього навчання.

Основною вимогою були “п’ятірки” (відмінно) з усіх предметів навчального плану за останні два роки навчання (зазвичай 9-й та 10-й класи). Допускалося не більше двох оцінок “4” (добре) за весь період навчання в старших класах, але на практиці, для золотої медалі прагнули до абсолютно всіх “п’ятірок”. Оцінки з таких предметів, як спів, малювання, креслення та фізкультура, як правило, не впливали на отримання медалі.

Оцінка “зразкова” з поведінки була обов’язковою. Це означало відсутність будь-яких дисциплінарних порушень, активну участь у житті школи, дотримання морально-етичних норм. Враховувалася також участь у трудовій діяльності школи (суботники, прибирання, робота на пришкільній ділянці тощо).

Пільги при вступі до ВНЗ (в 80-х роках)

Це була головна і найбільш бажана перевага для медалістів.

Медалісти мали право складати лише один вступний іспит до вищого навчального закладу (ВНЗ), як правило, профільний або найскладніший. У разі отримання “п’ятірки” (відмінно) на цьому єдиному іспиті, медаліст автоматично зараховувався до ВНЗ без необхідності складати інші іспити. Це було значною перевагою, враховуючи високий конкурс у престижних університетах.

Завдяки цій системі, медалісти часто утворювали окремий “золотий потік” при вступі, що підкреслювало їхній особливий статус.

Медалі 80-х років є частиною пізнього радянського зразка. Зразки медалей та їх опис були закріплені в окремій ухвалі 1963 року, і згодом до них вносилися лише незначні зміни.

Зовнішній вигляд:

Кругла форма.

На аверсі (лицьовій стороні) зазвичай зображувалися символи радянської держави, такі як Кремль, розкрита книга (символ знань), сонце, промені, напис “За відмінні успіхи у навчанні, праці та за зразкову поведінку”.

На реверсі (зворотній стороні) міг бути герб УРСР, напис “УРСР”, а також місце для гравіювання прізвища, імені та по батькові випускника та року закінчення школи.

Медалі 80-х років виготовлялися переважно з томпаку (різновид латуні з високим вмістом міді, що надає їй золотистого відтінку) з позолотою.

Медалі 80-х років є більш поширеними порівняно з ранніми радянськими медалями (особливо 40-х-50-х років), які вважаються рідкіснішими і, відповідно, дорожчими. Однак, вони все ще є цікавими для колекціонерів-фалеристів.

Отже, золота шкільна медаль УРСР 80-х років є не просто відзнакою, а й частиною історичного спадку, що відображає освітню систему та цінності радянського періоду.



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Джерело: Купуй!