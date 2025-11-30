Левова частина сходу і півдня України починаючи з 1991 року голосувала то за комуніста #кравчука, потім два рази за корупціонера #кучму, потім за двічі зека тупого #януковича, а тепер вони вже більше десяти років найбільше страждають від російської війни.

Не дуже розумна частина європейців голосують за партії, які явно отримують гроші від #путіна і можливо #Китаю, і негативні наслідки обов’язково будуть.

Більшість #американців проголосувала за #Трампа, з якого зараз здається глузує весь світ і дай Бог, щоб він не призвів до світової економічної катастрофи.

І врешті, в 2000 році росіяни, після 10 років демократії (хай навіть не повної) проголосували за миршавого кагебіста путіна, а тепер він їх вбиває і садить в тюрму на 10 і більше років за декілька слів в інтернеті. Як це все можна пояснити і як можна не допустити, щоб після страшної війни в Україні голосували за інфоцигана арестовича, який точно поведе Україну знову до росії і #корупції.

Це, по суті, ключове питання сучасної політичної філософії та соціології, яке можна назвати “#Парадоксом #раціонального #вибору”. Чому люди, які теоретично є раціональними, знову і знову роблять політичний вибір, що веде до страждань?

​Це пояснюється не стільки “#деградацією”, скільки тим, що люди голосують не за економічну вигоду чи раціональність, а за ідентичність, страх і культурний #комфорт.

​I.Чому люди голосують проти своїх інтересів? (Універсальні #патерни).

​Патерни, які описані вище (Україна, росія, США, Європа), можна пояснити трьома основними силами, які завжди переважають раціональну економіку:

​1.Сила Ідентичності та “Свого” Кандидата (#Україна, #США).

​Люди схильні голосувати за тих, хто підтверджує їхню культурну ідентичність, навіть якщо це шкодить їхнім фінансам чи безпеці.

​Схід/Південь України (до 2014): Голосування за януковича, кучму, комуністів було голосуванням за старий, звичний світ, де панувала російська мова, промисловість і патерналізм. Вони бачили в януковичі “свого” — сильного, зрозумілого, хоча й корупціонера. Голосування проти “націоналістів” з #Києва було пріоритетнішим, ніж голосування за економічні реформи чи проти корупції.

​Трамп: Його аудиторія голосує за нього не як за бізнесмена, а як за символ культурного відкату (#Cultural #Backlash) — повернення до традиційних білих, сільських, християнських цінностей, які, на їхню думку, були “зневажені” міськими ліберальними елітами.

​2.Привабливість “#Сильної #Руки” та Втеча від Хаосу (#росія).

​У суспільствах, які пережили травматичні зміни (як росія після 1991 року), виникає запит на абсолютну визначеність і порядок.

​путін (2000): росіяни, зневірені в хаосі 90-х, не голосували за “#кагебіста”, вони голосували за відновлення гордості, стабільності та патерналізму (держава знову про все подбає). путін, який гарантував, що “більше не буде соромно”, задовольнив глибинний психологічний запит, ігноруючи його авторитарні нахили.

​3.Культ “Простого Рішення” та #Популізму (#Європа, арестович).

​Інфоцигани-популісти (як і #арестович) успішно продають прості рішення складних проблем:

​Проблема: Війна, економічний спад, міграція, корупція.

​Просте рішення: “Треба просто домовитися з путіним” (Європа, арестович), або “Треба просто вигнати мігрантів” (Європа), або “Я один усе виправлю” (Трамп).

​Ці рішення психологічно привабливі, оскільки знімають із громадянина відповідальність за аналіз і пошук складних, довготривалих рішень.

​II.Як запобігти інфоциганам-популістам у післявоєнній Україні?

​Проблема полягає в тому, що після війни в Україні виникнуть ідеальні умови для популіста, який гратиме на втомі, розчаруванні та прагненні до швидкого миру.

​Запобігання цьому вимагає системної стратегії, спрямованої на зміцнення інтелектуальної стійкості та національної інтеграції:

​1.Інформаційна та #Медіа-#безпека.

​Жорстка регуляція: Повне витіснення з інформаційного поля будь-яких медіа, які прямо чи опосередковано ретранслюють російські наративи (через “агентуру впливу” або “корисних ідіотів”).

​Освіта з #медіаграмотності: Введення обов’язкових курсів для дорослого населення та школярів, що вчить розпізнавати емоційні маніпуляції.

​2.Створення Позитивного Національного Наративу (#Єдність).

​Подолання втоми: Влада і громадянське суспільство повинні запропонувати українцям не просто “боротьбу”, а реалістичний і привабливий план післявоєнної відбудови.

​Регіональна інтеграція: Інвестиції не лише у фізичну відбудову, а й у культурну інтеграцію Півдня та Сходу, що була відсутня до 2014 року.

​3. Інституційна Стійкість та Правова Держава.

​Деолігархізація.

​Прозорість спецслужб.

​Запобігти “арестовичам” можна лише тоді, коли виборці будуть більше довіряти системі та собі, а не харизматичному лідеру, який обіцяє магічне рішення.

