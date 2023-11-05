Російські атаки по Нікопольщині Дніпропетровської області тривають, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вдень російські терористи вдарили по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Через артобстріл постраждали двоє чоловіків 30 та 58 років. Обидва отримали поранення передпліччя. Пацієнтів госпіталізували. Надають усю необхідну допомогу. Стан середньої тяжкості», – повідомив Лисак у Telegram.

Через деякий час він додав, що під артобстріл сил РФ потрапила і Марганецька громада.

«Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. Наслідки зʼясовуються», – зазначив Лисак.

За даними Дніпропетровської ОВА, протягом учорашнього вечора війська РФ тричі обстріляли Нікопольщину. Ніхто з людей не постраждав. Влада загалом оцінювала минулу ніч в області як спокійну.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.



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