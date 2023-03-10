Мешканець села Вовченка Волноваського району Донецької області загинув, ще двоє жителів регіону зазнали поранень внаслідок обстрілів із боку російських військ минулої доби, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, у Костянтинівці пошкоджено частину ДСНС, житлові будинки, книгарню та крамницю. Є чергові пошкодження у Бахмуті, у Соледарській громаді та на Лисичанському напрямку.

Коли напередодні РФ завдала по Україні масованого ракетного удару, Донеччина також потерпіла від артилерійського обстрілу.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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