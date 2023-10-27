Через неявку Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід у судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича, обвинуваченого у незаконному заволодінні 93 млн гривень.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, здійснення приводу суд доручив детективам НАБУ.

Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Наступне засідання у справі призначено на 2 листопада.

Ярослав Дубневич є обвинуваченим у справі НАБУ і САП щодо заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці».

Крім того, Дубневича підозрюють в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 10 жовтня йому повідомили про підозру, проте, за даними правоохоронців, депутат не прибув особисто до НАБУ для повідомлення йому про підозру.

Національне антикорупційне бюро 17 жовтня оголосило Ярослава Дубневича у розшук.

За даними слідства, впродовж 2013-2017 років років народний депутат організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,1 млрд грн. Як повідомили в НАБУ, обвинувальні акти стосовно п’яти учасників схеми скеровано до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» вартістю близько 800 млн грн накладено арешт.

31 жовтня 2019 року Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.

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