Через російський артобстріл на Запоріжжі 1 листопада загинув мирний житель в одному із сіл Комишуваської територіальної громади.

«Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту. Також пошкоджено приватні оселі місцевих жителів», – повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

У Запорізькій обласній прокуратурі повідомили про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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