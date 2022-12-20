Британське видання The Economist обрало Україну країною року, відзначивши боротьбу українців проти російської агресії.

«У звичайний час вибрати країну року за версією The Economist важко…Але цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір є очевидним. Це може бути тільки Україна», – йдеться у публікації.

За словами журналістів, це звання зазвичай дістається країні, яка найбільше покращилася за попередні 12 місяців.

«Тож Україна в певному сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна в їхню країну в лютому. Багато людей померли. Міста були розтрощені та обвуглені. Мільйони покинули свої домівки. Економіка України скоротилася приблизно на третину. Через російські атаки багато українців тремтять у темряві без світла», – додають журналісти.

Видання The Economist пояснює, що причиною призначення цього звання саме Україні стали чотири якості українців – героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.



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