Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці.

«Японського дипломата затримано на місці злочину при отриманні за грошову винагороду даних обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією із країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї», – йдеться в повідомленні на сайті ФСБ.

Повідомляється також про ноту протесту японській стороні.

Мотокі Тацунорі оголошено персоною нон-грата, йдеться у пресрелізі російської спецслужби.

ФСБ також розповсюдила відео, на якому перекладачка японською ставить запитання чоловікові. У титрах російською мовою написано: «Ви розумієте, що збирали за гроші інформацію у російських громадян щодо внутрішньополітичної та економічної ситуації в Росії? У тому числі закритого характеру не для загального користування». І у відповідь чоловік, начебто на це запитання, схвально киває головою.

Офіційний Токіо ситуацію не коментував.

Раніше сьогодні стало відомо, що Японія запровадила санкції щодо 21-ої російської організації та заборонила експортувати до Росії товари та матеріали, пов’язані з хімічною зброєю.

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