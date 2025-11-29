Феномен арестовича – люсі зайцевої: від євразійства до амплуа «медведчук 2.0».

​олексій #арестович ще до повномасштабного вторгнення #росії в #Україну активно відстоював ідею Русі, що за фактом йшлося про повторне підпорядкування Києва тоталітарній москві.

Тепер в соцмережах він поширює ідею миру на путінських умовах пропонуючи себе українцям як #медведчук 2.0. Ми вирішили зібрати про нього актуальну інформацію, бо він дуже любить поширювати про себе різноманітні фантастичні міфи.

Його шлях від відвідувача конференцій з ідеологом “руского міра” #дугіним до голосу Офісу Президента, а згодом — до жорсткого критика української влади та прихильника компромісів з рф, нагадує синусоїду політичного #авантюризму.

​I. Біографія: Міфи проти фактів.

​арестович відомий схильністю до міфотворчості навколо своєї персони. Розглянемо сухі факти, відокремлені від його власних розповідей.

​Походження та батьки

​Дата та місце народження: Народився 3 серпня 1975 року в місті Дедоплісцкаро (#Грузія).

​Батько: Микола Арестович, полковник #Радянської армії, пізніше — Збройних сил #Білорусі. Начальник приймальної комісії Академії #нацбезпеки Білорусі. Це пояснює білоруський вектор у деяких його ранніх висловлюваннях. Сам олексій заявляв про польське та білоруське коріння. У дитинстві переїхав до України.

​Освіта: Де правда?

​Освіта арестовича — предмет постійних суперечок.

​Біологічний факультет (КНУ ім. Шевченка): Вступив у 1992 році, але покинув навчання (за його словами — через розчарування в науці, насправді виглали через неуспішність).

​Одеський інститут сухопутних військ: Отримав диплом військового перекладача (англійська мова). Це єдиний підтверджений факт системної вищої освіти.

​Теологія: Навчався в Інституті релігійних наук св. Томи Аквінського (Київ), але підтвердження про повне закінчення курсу та отримання наукового ступеня відсутні!

​Психологія: Найбільш спірний момент. Арестович позиціонує себе як психолог, заробляючи на інфоциганських семінарах. Він посилається на навчання в російській школі «Чєловєк срєді людєй» (проєкт Валерія Кугача, який часто називають псевдонауковим або езотеричним) та авторській школі «Апейрон». Класичної академічної вищої освіти з психології він, за наявними даними, не має!

​Кар’єра: Актор, розвідник чи блогер?

​Спецслужби (1994–2005): Завдяки протекції кагебіста батька працював у Головному управлінні розвідки (ГУР). За його словами — кадровий офіцер, займався агентурною роботою. Свідки ж стверджують, що він, як і хвалько путін, працював на рядових посадах або в департаменті стратегічних досліджень, не будучи «Джеймсом Бондом», яким себе малює! Звільнився у званні аж майора.

​Акторство: Знімався в рекламі (горілка, цукерки) та серіалах («Повернення Мухтара», «Брат за брата»). Найвідоміший образ — #Люся Зайцева у комедії «Не бійся, я поруч», що стало мемом.

​Політика (2005): Був заступником голови партії «Братство» Дмитра Корчинського.

​II. “Євразійський гріх”: Зв’язки з москвою.

​Саме період співпраці з Корчинським (середина 2000-х) є ключем до розуміння його ідеології “П’ятого проєкту” або “Русі-України”.

​У лютому 2005 року арестович разом із Корчинським відвідав москву для участі в конференції «євразійського руху». Там він перебував за одним столом з ідеологами рашизму олександром дугіним та валерієм коровіним.

​Суть заходу: Презентація “антипомаранчевого фронту”. Вони обговорювали загрозу “кольорових революцій” та необхідність протистояння Заходу.

​III. 2022–2023: Злет і падіння “заспокійливого”.

​З початком повномасштабного вторгнення арестович став головним комунікатором ОП. Його тактика «максимального заспокоєння» («війна на 2-3 тижні») спочатку працювала на стабілізацію паніки, але згодом почала дратувати суспільство відірваністю від реальності.

​Точка неповернення: 14 січня 2023 року, після російського ракетного удару по житловому будинку в #Дніпрі, арестович в соцмережах заявив, що ракету збила українська ППО, через що вона впала на будинок. Цю тезу миттєво підхопила російська пропаганда. Після скандалу він написав заяву на звільнення.

​Резюме: люся арестович пройшов шлях від сумнівних зв’язків з євразійцями до статусу головного “психотерапевта” країни, щоб врешті-решт повернутися до того, з чого починав — просування наративів, вигідних москві. Його поточна діяльність виглядає як системна робота над створенням політичного проєкту для #проросійського #реваншу в Україні під гаслами “миру та здорового глузду”.

