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стрічка:
У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російські міні, є поранені – Сили оборони півдня
India, Russia Reaffirm Friendship, Discuss Growing Trade, Strategic Ties
Зурабішвілі засудила «факт захоплення росіянами грузинських земель»
Poland Close to Being Able to End Ukraine Border Blockade, Says Prime Minister
Jacques Delors, Father of European Integration, Dies at 98
Кім Чен Ин наказав військовим КНДР прискорити підготовку до війни – ЦТАК
Україна серійно виготовляє аналоги дронів Shakhed – Мінстратегпром
Strike Closes Eiffel Tower on 100th Anniversary of Creator Death
Half of Russia’s 2023 Oil and Petroleum Exports Went to China – Russia’s Novak
ОГП: правоохоронці почали розслідування розстрілу українських військовополонених під Запоріжжям
Тарнавський: наступний рік на фронті може бути ще важчим
Russia Attacks Ukraine with 46 Drones
Військові США заявляють про збиття над Червоним морем дронів і ракет, випущених хуситами
ЄС планує надати Україні 20 мільярдів євро в обхід Угорщини – FT
How Ukrainian Special Forces Secured a Critical Dnipro River Crossing
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У Чорному морі цивільне судно підірвалося на російські міні, є поранені – Сили оборони півдня
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за темою:
2023-12-28
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India, Russia Reaffirm Friendship, Discuss Growing Trade, Strategic Ties
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