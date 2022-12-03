3 грудня в Харкові трапилась масштабна аварія на тепломережі, в результаті якої Немишлянський та Індустріальний райони міста залишились без опалення.

«Дефект на тепломагістралі великого діаметру. Працівникам КП «Харківські теплові мережі» довелося оперативно відключити 11 теплорозподільчих станцій та частково злити комунікації будинків по бульвару Юр’єва, щоб запобігти розморожуванню системи», – йдеться в повідомленні КП «Харківські теплові мережі».

Також зазначено, що ділянка 95-ї магістралі у Немишлянському районі діаметром 1000 мм не витримала жорсткого режиму перепадів напруги. Дефект оперативно локалізували, пошкоджену ділянку магістралі вже розкопали, відкачали воду.

«Ведуться зварювальні роботи. Усі будинки отримають тепло одразу після усунення дефекта на трубі. Під’їзди оперативно розповітрять», – додали в компанії.

Повідомляється, що 95 магістраль – одна з найстаріших теплових артерій міста, яка несе велике навантаження по транспортуванню тепла від ТЕЦ-3. Найбільш проблемну ділянку вдалося замінити під час ремонтної компаніі.

Під тимчасове відключення потрапили будинки у Немишлянському та Індустріальному районах міста, обмежені наступними вулицями:

вул. Рибалко; вул. Філіпова; вул. Багратіона; пр-т Олександрівський; пр-т Героїв Харкова; вул. Ощепкова; вул. Ак. Підгорного; пров. Снєгірьовський; вул. Танкопія; вул. Харківських Дивізій; бульв. Б. Хмельницького; вул. Северина Потоцького.

23 листопада Росія після масованої ракетної атаки військ РФ по Україні, за даними поліції, 10 людей загинули і понад півсотні були поранені. Ударів зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Багато регіонів залишилися без електро-, водо-, теплопостачання та зв’язку.

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