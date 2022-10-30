Сполучені Штати відреагували на заяву Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді.

Президент США Джо Байден назвав рішення Москви «абсолютно обурливим». Глава американської держави зауважив, що такий крок РФ посилить голод і що «нема жодних причин це робити».

Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві 29 жовтня закликав Москву «відновити свою участь в ініціативі», додавши, що з кінця липня угода дозволила експортувати понад 9 мільйонів метричних тонн зерна та «знизити ціни в усьому світі, що було критично важливим для країн з низьким і середнім рівнем доходу».

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Напередодні в Організації Об’єднаних Націй заявили, що «життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу», щодо цього тривають переговори із владою Росії.

29 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі того дня.

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Президент України Володимир Зеленський зауважив, що заява Росії щодо призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року.

Як наголосив очільник українського МСЗС Дмитро Кулеба, Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Після виходу РФ з зернової угоди голова Міністерства сільського господарства Росії Дмитро Патрушев заявив, що Москва готова надати 500 тисяч тонн зерна «найбіднішим країнам» безкоштовно в найближчі чотири місяці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на те, що обсяг зерна, пропонований російською владою, набагато менший за той, який Кремль погрожує заблокувати в Україні.



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