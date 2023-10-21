Підконтрольне угрупованню «Хамас» міністерство охорони здоров’я Сектора Гази повідомило, що із 7 жовтня кількість загиблих у Газі зросла до 4385, 13 651 – зазнали поранень, передає Jerusalem Post .

За даними палестинського МОЗ, серед загиблих 1756 дітей і 976 жінок.

Незалежно перевірити ці дані можливості немає.

Раніше ізраїльська сторона повідомляла, що внаслідок атак угруповання «Хамас» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей, близько 200 все ще перебувають у полоні бойовиків.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Нині Ізраїль готує масштабну наземну операцію в Газі.

…