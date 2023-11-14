Жителя Красноярського краю РФ Ігоря Орловського засудили до 7,5 років колонії загального режиму за звинуваченням у реабілітації нацизму та так званих фейках про російську армію, повідомив напередодні правозахисний портал «ОВД-Инфо».

Повідомляється, що приводом став коментар Орловського у соцмережі, де він порівняв політичні курси Гітлера та Сталіна перед Другою світовою війною. «Сталін був таким самим агресором, як і Гітлер», – написав Орловський. Фейкову інформацію про армію слідство побачило у його дописі про російський удар по драмтеатру в Маріуполі, де ховалися мирні жителі.

Орловський також залишив два коментарі, в яких згадувалися вбивства мирних жителів та руйнування міст України, а також слова колишнього омбудсмена України про те, що російські солдати ґвалтували дітей у Бучі.

Про порушення кримінальної справи проти Орловського стало відомо у грудні 2022 року. Сторона обвинувачення вимагала для чоловіка десять років позбавлення волі. Орловського не вперше засуджують за його погляди на війну. У березні його засудили до трьох років колонії за екстремізм та заклики до смерті «російських окупантів» в Україні.

Статті про так звані фейки і «дискредитацію армії» з’явилися в кодексах РФ невдовзі після її вторгнення в Україну. Російські суди визнають дискредитацією повідомлення про війну в Україні, яку Москва називає «спеціальною операцією», а «фейками» – будь-яку інформацію, відмінну від версії Міноборони Росії.

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