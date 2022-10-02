У договорах про «приєднання» до РФ (фактично анексію) межі незаконних збройних угруповань «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей визначаються межами на день їх утворення та день «приєднання», повідомляють російські ЗМІ.

Натомість представник окупаційної російської адміністрації Запорізької області Володимир Рогов у телеграмі написав, що «Запорізьку область як адміністративну одиницю на території УРСР було виділено 10 січня 1939 року з південно-східної частини Дніпропетровської області з адміністративним центром у місті Запоріжжі». Він заявив, що «залишилося звільнити чверть області».

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Наступного дня після підписання договорів у Кремлі Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області і, за словами президента, продовжує наступ.



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