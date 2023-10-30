Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат від «Голосу» Роман Костенко каже, що не має інформації про можливе звільнення найближчим часом «міністра та генерала», відповідального за контрнаступ Збройних сил України. В ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE»), коментуючи відповідні припущення в американській пресі, він заявив, що для цього треба знати «всі нюанси» чи бути серед генералітету або відповідальних за планування операцій.

«Ми не знаємо всіх нюансів. Завжди серед генералітету іде боротьба за свої напрямки: хтось пропонує наступати на одному напрямку, хтось потребує більше резервів, хтось запропонував свій план і він не здійснився. Тому я думаю, що більше знають ті, хто безпосередньо в Генеральному штабі планує операції. Я не розумію, про кого вони кажуть, коли кажуть що контрнаступ зірваний або повільно просувається. Я думаю, що зараз ми можемо змінити нашу стратегію. У нас стратегія одна: ми звільняємо свої території і ми проводимо наступальну операцію. Так, вона повільна, але всі дії, які ми робимо – це наступальна операція. На жаль, ми просуваємось і звільняємо свої території, маючи той ресурс, який ми маємо», – сказав Костенко.

За його словами, стратегія українського війська залежить також і від процесів, які відбуваються у світі, як з постачанням зброї, так і з безпекою, наприклад, на Близькому Сході.

«Стратегія може змінитись відповідно до цих процесів. Наприклад, з позиції, коли ми ведемо активні наступальні дії – до того, що ми перейдемо до стратегічної оборони, не маючи достатньо ресурсу, щоб проводити наступальні дії. Тут я бачу загрозу», – зазначив Костенко.

30 жовтня американський журнал Time опублікував матеріал авторства Саймона Шустера, в якому той аналізує ситуацію і перспективи для України, використовуючи озвучені після візиту до США у вересні заяви Володимира Зеленського та деяких неназваних осіб із його оточення. У тексті автор розмірковує про персональне ставлення Зеленського до ходу і розв’язки війни, про мобілізацію та контрнаступ, допомогу від партнерів, cтан енергосистеми, корупцію тощо.

Серед іншого, у матеріалі є припущення, що може бути звільнено щонайменше одного міністра, а також генерала, який «відповідає за контрнаступ» через буцімто «повільний прогрес України на фронті». Ані Офіс президента, ні Міністерство оборони чи Генштаб ЗСУ наразі цього не коментували.

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