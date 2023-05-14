У міністерстві оборони Росії розповіли, чому російські ракети атакували Тернопіль.

«Збройними Силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування за пунктами дислокації підрозділів ЗСУ та місцями зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн», – йдеться у повідомленні російського відомства.

При цьому у Міноборони РФ заявляють, що « »мета удару досягнута, усі об’єкти вражені».

Російські війська двічі атакували Тернопіль. Вперше – пізно ввечері 13 травня. Влада повідомила про влучання у складські приміщення, були травмовані двоє людей – вони отримали осколкові поранення та опіки. Вранці 14 травня місто повторно атакували. В результаті вибухів, ймовірно, від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

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