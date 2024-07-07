Відео про перевірку документів у потенційного військовозобов’язаного поширили у соціальних мережах.

На одній з центральних вулиць Львова люди у військовій формі зупинили перехожого спортивної статури в шортах, темних окулярах, з тату, назвали себе працівниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП і попросили показати документи для звіряння.

“Хвилиночку уваги! Личаківсько-Залізничний ОРТЦК та СП проводить звірку документів з мобілізації”, – звернувся до перехожого чоловік у військовій формі.

На пропозицію військового чоловік і шортах лаконічно відповідає: “English”.

Представник ОРТЦК та СП уже англійською перепитує: “English? Great Britain?”

“Yes, Great Britannia”, – не зовсім англійською реагує перехожий.

Військовий довірливо орієнтується у нештатній ситуації, ввічливо англійською дякує перехожому, по-дружньому плескає по плечу, бажає йому доброго дня і йде далі в пошуках потенційних військовозобов’язаних.

Як повідомили у Личаківсько-Залізничному ОРТЦК та СП, кінематографісти зняли фільм про роботу ТЦК та СП у Львові. На відео – фрагмент з фільму, де сержант Віталій Смілка перевіряє документи на одній з центральних вулиць Львова.

«Вчитель за освітою та військовий за покликанням», – так можна коротко описати сержанта Віталія Смілку. У його біографії десятки років служби у різних підрозділах не лише на захисті України, але й участь у миротворчих місіях.

Зранку 24 лютого 2022 року він полишив цивільну роботу та знову повернувся у військо, де вже за кілька днів опинився під Попасною. Тепер він працює у Львівському ТЦК – допомагає іншим українцям знайти вакансію у Силах оборони”,- пояснили у ТЦК.

Хто насправді трапився сержанту Віталію Смілці на цьому відео, залишається загадкою. Чи це громадянин Великої Британії, чи громадянин України, який вирішив вдати з себе іноземця, чи громадянин іншої держави (в тому числі хоч би й Росії), глядачі вже не довідаються з цього фільму. Хіба що автори фільму використали “актора” для такої уявної ситуації. У цьому випадку їм би треба було докладніше прочитати постанову Кабміну про перевірку документів у людей на вулиці. На цих кадрах її не відбулося.

Правда України