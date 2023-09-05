«За півтора року в окупованому Криму «суди» винесли 409 ухвал про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії та три вироки у кримінальних справах про нібито повторну дискредитацію російської армії»
…
«За півтора року в окупованому Криму «суди» винесли 409 ухвал про притягнення до адміністративної відповідальності за нібито дискредитацію російської армії та три вироки у кримінальних справах про нібито повторну дискредитацію російської армії»
2023-09-05