У Кам’янському на Дніпропетровщині з центрального скверу на проспекті Свободи сьогодні демонтували бюст Леоніда Брежнєва. За словами міського голови Андрія Білоусова, демонтаж здійснили коштом спонсорів. На місці, де стояв Брежнєв, пропонують згодом встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

Директорка Музею історії міста Наталія Буланова в коментарі Радіо Свобода сказала, що бюст уже поставили біля музею просто неба. Тепер його розглядають як експонат музею. Згодом його планують доповнити іншими експонатами, які розповідатимуть про брежнєвську епоху.

«Він зайняв своє місце в музеї просто неба. Встановлений між ялинками, створена рекреаційна зона з лавочками. У тому, що Брежнєв зайняв місце біля музею, – немає нічого дивного. Закон про декомунізацію зазначає, що тоталітарне мистецтво має зберігатися в музеї. З іншого боку, це є європейська практика. Там демонтовані пам’ятники тоталітарним вождям, приміром, використовуються в музеях тоталітаризму», – зазначила Буланова.

2017 року погруддя генсека-земляка Леоніда Брежнєва в Кам’янському було оголошене «музеєм просто неба». Громадські активісти були обурені цим і планами мерії ремонтувати пам’ятник за бюджетні кошти.

В Українському інституті національної пам’яті тоді зазначали: ніяких винятків з процесу декомунізації бути не може, бюст генсека підлягає демонтажу, а рішення міськради про «музеєфікацію» можна оскаржити в суді.



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