Поліція Йорданії в середу повідомила, що кілька поліцейських були поранені під час зіткнень з демонстрантами біля посольства Ізраїлю, пише Reuters.

Раніше влада задіяла поліцію для розгону тисяч демонстрантів, які планували йти до сильно укріпленого посольства Ізраїлю на знак протесту проти військового нападу Ізраїлю на Газу.

Пізно у вівторок , 17 жовтня, десятки молодих людей намагалися взяти штурмом посольство, але сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх. Кілька протестувальників були заарештовані.

Антиізраїльські демонстрації також поширюються по всій країні, дехто критикує бездіяльність влади, яка заявляє, що їхні співвітчизники в Газі залишаються наодинці з військовою могутністю Ізраїлю.

Крім того, за даними агенції, в Лівані сили безпеки застосували сльозогінний газ і водомети щодо десятків протестувальників біля посольства США в Бейруті.

Сполучені Штати стали об’єктом критики в усьому регіоні через те, що вони пообіцяли підтримку Ізраїлю у його війні проти бойовиків «Хамас».

Демонстранти, які звинувачують Ізраїль у вибуху в лікарні Гази, хоча ізраїльські офіційні особи кажуть, що це була палестинська ракета, не змогли дістатися до посольства через барикади.

Деякі протестувальники розмахували палестинськими прапорами, а інші кидали каміння в сили безпеки, які відтіснили їх водометами та сльозогінним газом.

У посольстві США заявили, що знають про протести поблизу посольства, але повідомили, що місія не постраждала.

«На жаль, жорстокі протестувальники пошкодили приватну власність біля посольства, але персонал і приміщення посольства залишаються в безпеці та неушкодженими», – сказав речник посольства США Джейк Нельсон.

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Після вибуху в лікарні у Секторі Гази з країн Близького Сходу були повідомлення про масові протести з антиізральськими та антиамериканськими гаслами. Акції пройшли у Лівані, Йорданії, Ірані.

Лідери країн ЄС та Єврокомісії засудили вибух у лікарні в Газі. Вони, однак, на відміну від керівників низки арабських країн і держав Близького Сходу, не звинуватили в цьому Ізраїль.

МЗС Росії назвало подію «воєнним злочином», при цьому прямих звинувачень у бік Ізраїлю немає. Росія та Об’єднані Арабські Емірати запросили на вечір 18 жовтня екстрене засідання Ради безпеки ООН з цього приводу.

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