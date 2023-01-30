На Запорізькому напрямку про активні наступальні дії російських військ не йдеться, сил і засобів для повноцінного наступу недостатньо, повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

«На Запорізькому напрямку зіткнень якихось на даний час не спостерігається. Основні зусилля противник зосередив на веденні розвідки та вогневих ударів. Щодо можливості наразі вести якісь активні наступальні дії на Запорізькому напрямку – про це поки не йдеться. Сил і засобів, які зосередив ворог, недостатньо для повноцінного наступу», – сказав Єрін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, за останні кілька днів посилення угруповання російських сил на Запорізькому напрямку не спостерігається.

Єрін повідомив, що на деяких ділянках фронту у Запорізькій області противник намагався покращити тактичне становище та здійснювати ударно-штурмові дії невеликими групами, але безуспішно.



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