У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, чи ощадить Росія ракети для атак по Україні в осінньо-зимовий період.

«В принципі темпи виробництва ракетного озброєння ворога не дозволяють їм поповнювати ті запаси, які були. Одна справа – плани, інша – як реалізуються ці плани. Але так, вони накопичують, в тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі. Загроза повторення терористичних атак існує. Звичайно, Україна до такого сценарію посилено готується Думати, що держава-агресор відмовиться від практики терористичних ударів, підстав немає. Ми повинні серйозно до цього ставитися», – сказав речник ГУР Андрій Юсов, відповідаючи на запитання, чи ощадить Росія ракети на осінньо-зимовий період.

В ефірі національного телемарафону він нагадав, що минулого року найбільш масована атака РФ – це запуск по території України 120 ракет.

«Сьогодні таких запасів у ворога для такої інтенсивності ударів немає. Але це не означає, що вони є менш небезпечними чи руйнівними. що зараз ворог продовжує удари по мирній цивільній інфраструктурі для того, щоб фактично підірвати і знищити український економічний потенціал (навмисні удари по зерновій, портовій інфраструктурі) – це зовсім не військові об’єкти. Ми бачимо, що так, це серйозна загроза. Скільки б ракет не було, їх треба збивати. Над цим робота буде вестися», – додав представник ГУР.

Раніше розвідка Британії заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Останнім часом Росія атакує українські міста переважно ударними дронами.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

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