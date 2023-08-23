Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов попередньо підтвердив, що нещодавно на один з аеродромів України приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж нібито здався в полон українським військовим.

«Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трошки треба почекати – ведеться робота, з екіпажем в тому числі. Все гаразд, новини будуть», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Російський блогер Fighterbomber 23 серпня повідомив про російський вертоліт Ми-8, який декілька тижнів тому нібито здійснив посадку на авіабазі поряд із Полтавою. За його словами, екіпаж з якихось причин втратив орієнтування – можливо це була «радіогра», можливо відмова навігації.

Український журналіст Юрій Бутусов написав у фейсбуці, що джерела Цензор.нет у керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів про приліт гелікоптера Мі-8 на одну з авіабаз ЗС України.

«Гелікоптер повністю цілий, і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання. Очікуємо на інформацію щодо членів екіпажу», – написав він.

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