У Єревані за підозрою в дезертирстві затримали 23-річного громадянина Росії Юрія Т., який перебував у розшуку, повідомила поліція Вірменії.

У повідомленні йдеться, що затриманий перебуває під військовим контролем. Про нього сповістили «ініціатора розшуку» та прокуратуру.

Наразі не відомо, чи йдеться про мобілізованого військовослужбовця чи про кадрового військового.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Вірменії приїхали десятки тисяч громадян Росії. У Вірменію, зокрема, можливий в’їзд за російським внутрішнім паспортом. При цьому Вірменія юридично є союзником Росії в рамках організації ОДКБ.

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