У Могильовській області Білорусі в рамках військових навчань у період з 22 по 25 вересня триватимуть спільні з місцевими силами територіальної оборони відпрацювання заходів за легендою про воєнний стан.

«Сили територіальної оборони відпрацьовуватимуть питання охорони та оборони важливих об’єктів, забезпечення заходів воєнного стану із залученням підрозділів народного ополчення, ведення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника, у тому числі бойові стрільби артилерійських підрозділів територіальних військ», – повідомила пресслужба Міноборони Білорусі.

У відомстві також повідомили про проведення двосторонніх комплексних навчань з 22 по 26 вересня «на різних полігонах і напрямках», переважно на території Брестської, Городенської та Мінської областей. Їх мета – підвищення рівня готовності військового керівництва оперативних підрозділів до управління під час бойових дій.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що чергові маневри білоруської армії «не створюють військової загрози, але є певна небезпека».

«Тому ми, своєю чергою, посилюємо пильність і готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика», – прокоментував Наєв у Telegram.

Режим Олександра Лукашенка підтримав Росію, яка 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. Територія Білорусі на початку вторгнення, як і в окремі періоди пізніше, активно використовувалася російською армією для наступу на Україну. Білорусь також відправляла техніку для російської армії та навчала російських солдатів на своїй території.

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