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стрічка:
У Белграді опозиція вийшла на протести проти результатів парламентських виборів
EU Targets Russia’s Diamond Industry in Latest Round of Ukraine War Sanctions
«Ніч ставатиме чорнішою» – письменник Акунін про порушення проти нього в РФ кримінальної справи
US Lawmakers Still Negotiating Ukraine Aid Deal as Holidays Near
Єврокомісія виділила 65 млн євро країнам, які приймають українських біженців
Ukraine Downs Five Russian Drones
На Донеччині за добу через російські обстріли поранена одна людина – ОВА
Britain Calls for Jimmy Lai’s Release as Hong Kong Trial Begins
Ukraine Inches Closer to EU Membership
Україна готує «необхідні контури рішень» для використання заморожених активів РФ – Зеленський
Вибух у сільраді на Закарпатті: суд відправив депутата під варту без можливості внесення застави
Researchers Cite Western Progress in Curbing Electronics Transfers to Russian-Iranian Drone Facility
У Сербії проходять вибори, їх розглядають як референдум щодо правління Вучича
In Pivotal Moment, Notre Dame Cathedral Spire Gets Golden Rooster Weathervane
Двоє людей поранені в Запорізькій області через російські обстріли – ОВА
ПРАВДА УКРАЇНИ
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У Белграді опозиція вийшла на протести проти результатів парламентських виборів
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за темою:
2023-12-19
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EU Targets Russia’s Diamond Industry in Latest Round of Ukraine War Sanctions
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