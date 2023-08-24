Установи Євросоюзу підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди Дня незалежності України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Напередодні Дня Незалежності України наші будинки прикрашають сяючі українські синьо-жовті кольори. Як данина поваги чоловікам і жінкам, які борються за майбутнє своєї країни. І як символ непохитної підтримки ЄС цій відважній нації», – написала вона в твіттері.

Голова Євроради Шарль Мішель повідомив про те, що будівлю Європейської ради підсвітили жовто-блакитними кольорами,

«Напередодні завтрашнього Дня незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України», – написав у твіттері.

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