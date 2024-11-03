Універсальний смарт-годинник з дисплеєм 5.11 см, 100+ спортивних режимів, педометром, компасом, монітором атмосферного тиску, LED-ліхтариком, фітнес-трекером, оновленнями погоди – бездротовий 5.0, магнітна зарядка, водонепроникний та пилонепроникний IP68 для iPhone та Android



85 продано

оцінка покупців: 4.6*

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Залишилося лише 6 одиниць







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