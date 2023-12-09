Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати переговорів української делегації в США.

«Задоволений нашими результатами. Провели багато стратегічно важливих зустрічей і домовленостей, з Міноборони було підписано Меморандум про взаєморозуміння. Що вони нам дають? Вони прискорюють рух до запуску спільних виробництв по озброєнню та військовій техніці з американськими компаніями. Фокус був на ППО, боєприпасах, на ремонті, відновленні і створенні спільних підприємств. Короткострокові плани на 2024 рік вже підписані з двома компаніями», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, з міністром оборони США Ллойдом Остіном спілкувалися щодо широкого кола питань.

«Це і плани 2024 рік, і фінансування, яке скоро вже буде, і щодо озброєння, військової техніки», – додав міністр.

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін 6 грудня зустрілися в Пентагоні. Як заявили в Міноборони США, серед іншого, сторони обговорили результати українсько-американської конференції, роботу Контактної групи з питань оборони України.

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6- 7 грудня у Вашингтоні відбувалася американсько-українська конференція з питань взаємної оборони.

Білий дім повідомляв, що Конференція оборонних індустрій об’єднала 350 представників американської, української та європейської промисловості.

«Уряди США та України разом прагнуть розвивати надійну та самозабезпечену українську оборонно-промислову базу, яка відтворює інноваційну культуру України, забезпечує матеріалами для нагальних військових потреб і сприяє довгостроковій безпеці та економічному успіху України», – заявляють у адміністрації президента США.

Цього тижня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і міністр оборони України Рустем Умєров перебували з візитом в США. Ця поїздка відбувалася на тлі очікувань розгляду запиту президента США Джо Байдена про виділення додаткових понад 105 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та низку інших цілей.

6 грудня законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб був заблокований у Сенаті США через наполягання республіканців на їхніх вимогах про посилення заходів із контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Президент США Джо Байден поклав на Республіканську партію відповідальність за провал у Сенаті голосування за розгляд допомоги Україні.



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