Ультратонкий смарт-годинник з 1.96-дюймовим AMOLED-дисплеєм, високою роздільною здатністю, численними спортивними режимами, функціями музики та дзвінків, корпусом зі сплаву, силіконовим ремінцем і акумуляторною літій-полімерною батареєю
Опис товару:
Ємність акумулятора: 200 мАг
Рівень водонепроникності: IP67
Розмір екрану: 1.96
Режим живлення: USB зарядка
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
бездротова власність
Бездротова версія: 5.3
Матеріал екрана: AMOLED
Матеріал корпусу: сплав
Матеріал ремінця: Силікон
Коефіцієнт екрану: 92%
