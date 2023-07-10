Ніяких умов Києву з приводу повернення командирів оборони Маріуполя Туреччина не висувала. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода Ранок» заявив посол України у Туреччині Василь Боднар. Водночас, за його словами, в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

«Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців, не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги. Давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною», – сказав Василь Боднар.

Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений «увесь дипломатичний авангард».

«Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент вів переговори з президентом Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти, звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти», – сказав Боднар.

8 липня стало відомо, що всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі», повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону. У Кремлі повернення в Україну з Туреччини командирів «Азовсталі» назвали «порушенням домовленостей щодо обміну полоненими».



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