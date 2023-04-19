Погіршення клімату та недостатні заходи щодо скорочення викидів в атмосферу спонукали науковців до думки, що одним із головних засобів видалення вуглекислого газу з повітря могла б стати технологія «висмоктування» шкідливих речовин із атмосфери
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Погіршення клімату та недостатні заходи щодо скорочення викидів в атмосферу спонукали науковців до думки, що одним із головних засобів видалення вуглекислого газу з повітря могла б стати технологія «висмоктування» шкідливих речовин із атмосфери
2023-04-19