Діагональ екрана: 58″; роздільна здатність: 3840×2160; частота оновлення: 50 Гц; платформа: Tizen; діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-T2; частота розгортки панелі: 50 Гц; Smart TV; 4K
Ціна: 22’385грн
email: email@kupui.com
our skype: isgnet
Діагональ екрана: 58″; роздільна здатність: 3840×2160; частота оновлення: 50 Гц; платформа: Tizen; діапазони цифрового тюнера: DVB-C, DVB-T2; частота розгортки панелі: 50 Гц; Smart TV; 4K
Ціна: 22’385грн
email: email@kupui.com
our skype: isgnet
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