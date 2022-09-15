Посольство Узбекистану в Києві направило ноту до МЗС України про надання «докладної і достовірної інформації» стосовно повідомлень у мережі, що у буцімто у полон були взяті двоє громадян Узбекистану, які воювали на боці Росії.

«У соціальних мережах поширюється відеоролик, на якому зображено затримання Збройними силами України, як стверджується, двох узбекистанців, які воювали на території цієї країни. З метою отримання з цього приводу докладної та достовірної інформації Посольство Республіки Узбекистан в Україні надіслало офіційну ноту на адресу Міністерства закордонних справ України. У зв’язку з цим закликаємо не поширювати неперевірену інформацію щодо цього відео та дочекатися остаточного з’ясування всіх обставин, про що буде повідомлено додатково», – повідомило посольство.

Український журналіст Юрій Бутусов раніше оприлюднив відеорепортаж про атаку розвідгрупи ЗСУ на російську колону під час контрнаступу. Повідомлялося, що військові знищили частину техніки противника та взяли в полон його бійців.

Двоє полонених заявили, що приїхали в Україну з Узбекистану воювати у приватній військовій компанії «Редуг». Один чоловік заявив, що влаштувався у приватну компанію на заробітки. Інший – що був змушений воювати в Україні, бо п’ять років жив у Росії без документів.

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