Сполучені Штати планують протягом наступних двох місяців надати Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які забезпечать додаткову протиповітряну оборону України, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

«Два комплекси NASAMS, як очікується, будуть доставлені протягом наступних двох місяців або близько того. Ці оборонні системи додатково сприятимуть захисту українців від повітряних загроз противника, зокрема авіації, безпілотних літальних апаратів та ракет», – сказав він на брифінгу.

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США уже надавали Україні вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS. Наприкінці червня у США оголосили про надання Україні військово допомоги, яка, серед іншого, передбачала надання 2 вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за надання комплексуNASAMS, який «суттєво посилить нашу протиповітряну оборону».

Також українська влада очікує восени отримати від Німеччини першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris.

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