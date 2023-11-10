Сполучені Штати оголосили про схвалення потенційного продажу танків M1A2 Abrams і відповідного обладнання Румунії, йдеться в заяві Агентства зі співпраці у сфері оборони та безпеки при Міноборони США. Сума ймовірного обсягу продажу – 2,53 мільярда доларів.

Агентство 9 листопада видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж, йдеться в заяві.

У відомстві зазначили, що це покращить здатність Румунії протистояти загрозам і брати участь в операціях НАТО.

«Пропонований продаж покращить здатність Румунії протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО. Для Румунії буде нескладно прийняти це обладнання у свої збройні сили», – йдеться в повідомленні.

Румунія має спільний кордон з Україною і намагається підсилити свої збройні сили на тлі російської агресії.

Раніше Вашингтон обіцяв надати Києву 31 старішу версію танка Abrams, і президент Володимир Зеленський наприкінці вересня підтвердив, що деякі з цих танків вже надійшли в Україну.

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