Президент США Джо Байден підписав закон, який зобов’язує розвідувальні служби розсекретити якнайбільше інформації про походження COVID-19, зокрема про потенційний зв’язок між пандемією та лабораторією в китайському місті Ухань.

«Нам необхідно розібратися в походженні COVID-19, включаючи можливі зв’язки з Уханьським інститутом вірусології», – йдеться у заяві Байдена, опублікованій 20 березня. – «Я поділяю мету Конгресу – оприлюднити якнайбільше інформації про походження COVID-19»

Однак, за словами Байдена, всю інформацію не буде розкрито, оскільки це може зашкодити національній безпеці.

Пекін категорично відкидає можливість того, що витік під час досліджень в уханьській лабораторії міг спровокувати глобальну пандемію.

Гіпотеза про лабораторне походження з’явилася одразу після початку спалаху хвороби у місті Ухань у Китаї у 2019 році. Її прихильники відзначали, що в Ухані розташований один із найбільших у світі центрів дослідження коронавірусів. У ньому, серед іншого, вивчається вірус атипової пневмонії SARS, близький до коронавірусу, що викликає COVID-19.

На початку березня директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей в інтерв’ю каналу Fox News назвав витік із китайської лабораторії найбільш ймовірною причиною початку пандемії COVID-19. За його словами, відомство «вже досить давно» вважає це пріоритетною версією.

Таку ж версію розглядає американське міністерство енергетики, яке займається мережею наукових лабораторій. Газета The Wall Street Journal зазначала, що два відомства дійшли такої гіпотези незалежно один від одного.

Однак керівництво органів охорони здоров’я та американська розвідувальна спільнота, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи передався вірус випадково від зараженої тварини чи просочився під час досліджень, проведених в Уханьському інституті вірусології. Американська розвідка у своїй секретній доповіді схиляється до того, що співробітники уханьської лабораторії не знали про витік на момент початку пандемії.

Походження вірусу розслідувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). У середині лютого другу фазу дослідження було припинено через проблеми зі збором даних у Китаї.

Перший випадок захворювання на COVID-19 виявили в китайському місті Ухані наприкінці 2019 року, після чого він поширився по інших країнах. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу.

Китайські чиновники заперечують такі заяви, називаючи це кампанією наклепу на Пекін.

З початку пандемії COVID-19 виявили майже 700 мільйонів людей у світі. За офіційними даними, загинуло майже сім мільйонів людей, з них понад мільйон – у США.

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