Військово-повітряні сили США заявили про успішне випробування гіперзвукової ракети – передової стратегічної зброї, яка також розробляється Китаєм і Росією.

AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) була запущена з бомбардувальника B-52H біля узбережжя Каліфорнії та «досягнула гіперзвукової швидкості, яка в п’ять разів перевищує швидкість звуку, завершила свій політ і здетонувала в районі терміналу», заявили Повітряні сили США в прес-релізі від 12 грудня.

На початку цього року науково-дослідний орган Пентагону DARPA випробував іншу ракету.

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