Сполучені Штати 10 листопада скасували статус Росії з ринковою економікою в рамках антидемпінгових процедур, що може відкрити двері для більш жорстких торгових дій на тлі напружених відносин між Москвою та Вашингтоном.

У заяві Міністерства торгівлі зазначено, що це рішення «дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу [антидемпінгового] закону для усунення ринкових спотворень, спричинених посиленням втручання російського уряду в їхню економіку».

Це сталося після того, як західні країни запровадили безпрецедентні санкції проти Росії після її вторгнення в Україну.



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