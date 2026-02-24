50W сонячна флекс-панель. Вихід MC4, 18V, підходить для патіо, кемпінгу, RV, яхти, зберігання енергії, аварійного заряджання. Монокристалічний кремній, EVA-еккапсуляція
Опис товару:
Mатеріал: Магнітний матеріал
Джерело живлення: Сонячна зарядка
Знімні фотоелектричні продукти
Монокристалічний кремнієвий фотоелектричний злиток
Процес пакування: Капсулювання EVA
Тип панелі: Односторонній
Тип інтерфейсу: MC4
Вихідна потужність: 50W
