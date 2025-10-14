Смарт фітнес кільце – Підходить для чоловіків та жінок, моніторить кроки, віддалені фотографії та більше – Ідеальний подарунок на Різдво або День народження. Золоте стильне кільце. Ювелірні вироби для чоловіків та жінок
Опис товару
Основний матеріал: Нержавіюча сталь
Стиль: Елегантний
Сезон: Весь рік
Джерело живлення: USB зарядка (вбудований акумулятор)
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 20 мАг
➡️Артикул: 01141025
